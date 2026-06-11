Hasil Uji Coba Menjelang Piala Dunia 2026: Portugal Kalahkan Nigeria, Inggris Gasak Kosta Rika

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Portugal menang tipis atas Nigeria, sementara Inggris menggasak Kosta Rika pada laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

Portugal menutup masa persiapan menjelang Piala Dunia 2026 dengan kemenangan atas Nigeria 1-0 pada laga persahabatan yang dimainkan di Stadion Dr. Magalhaes Pessoa, Leiria, Rabu waktu setempat.

Catatan FIFA, Portugal menang berkat gol Pedro Neto dan Francisco Conceicao. Nigeria sempat menyamakan kedudukan melalui Akor Adams.

Pertandingan menghadapi Nigeria menjadi persiapan terakhir Portugal sebelum Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya Selecao mengalahkan Timnas Chile 2-1.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama debutan Timnas RD Kongo Uzbekistan dan salah satu kekuatan Amerika Latin, Kolombia.

Sementara itu, Inggris melanjutkan tren kemenangan pada persiapan menjelang Piala Dunia 2026.

The Three Lions menggasak Kosta Rika 3-0 di Stadion Inter&Co, Orlando, Florida, Kamis WIB.

Tiga gol Inggris dicetak Declan Rice (9'), penalti Anthony Gordon (68') serta Ollie Watkins (87').