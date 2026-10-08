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Hasil Uji Kelayakan: Komisi VII DPR Tetapkan 5 Calon Anggota Dewas RRI

Hasil Uji Kelayakan: Komisi VII DPR Tetapkan 5 Calon Anggota Dewas RRI
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Komisi VII DPR RI menyetujui lima calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2026–2031. Foto: dok Antara

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menyetujui lima calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2026–2031.

Adapun uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon telah dilakukan pada Rabu (7/10).

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan lima calon terpilih tersebut adalah Soleman Yusuf dari unsur RRI, Bara Ilyasa dari unsur masyarakat, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat, Mohamad Reza dari unsur pemerintah, dan Margaretta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat.

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"Apakah kesimpulan dapat disetujui?" kata Saleh yang kemudian dijawab "setuju" oleh anggota Komisi VII DPR RI yang hadir.

Setelah mendengarkan pemaparan visi dan misi para calon, sebanyak 40 anggota Komisi VII DPR RI melakukan pemilihan melalui pemungutan suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, dan Mohamad Reza masing-masing memperoleh 26 suara, sedangkan Margaretta Fajar Kurnia Putri mendapatkan 25 suara.

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Komisi VII DPR RI juga menetapkan lima calon yang berada pada peringkat keenam hingga ke-10 sebagai calon cadangan apabila anggota Dewas RRI terpilih nantinya berhalangan tetap.

Kelima calon cadangan tersebut adalah I Made Sunarsa dari unsur pemerintah, Yunas Markus Tuhuleruw dari unsur RRI, Azimah dari unsur masyarakat, Machroni Kusumah dari unsur masyarakat, dan Syukron Jamal dari unsur masyarakat.

Komisi VII DPR RI menyetujui lima calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2026–2031.

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