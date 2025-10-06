Hasil Uji Lab Buktikan AOC OKU Tidak Mencemari Sungai Wal

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Isu indikasi dugaan pencemaran di Sungai Wal yang dikaitkan dengan aktivitas PT Abadi Ogan Cemerlang Ogan Komering Ulu (AOC OKU) Sumatera Selatan tidak terbukti.

Hasil pemantauan kualitas air menunjukkan seluruh parameter masih berada dalam ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

Hal itu terbukti dari hasil pengecekan dan pengambilan sampel air Sungai Lempaung serta Sungai Wal yang dilakukan Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH OKU) kecamatan, tujuh desa, masyarakat Gunung Kuripan, unsur Tripika, dan Tim AOC OKU.

"Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 21 Juli 2025 lalu," kata Site Manager PT AOC OKU, Muhammad dalam pernyataan resminya, Senin (6/10).

Dari pengamatan di sembilan titik, analisis dibagi menjadi tiga segmen yakni, segmen 1 (Titik 1–2/hilir PT AOC–hulu Sungai Wal), segmen 2 (Titik 3–5/tengah Sungai Wal–PT MHP), dan segmen 3 (Titik 6–9/segmen hilir).

Pada segmen tengah terlihat keberadaan areal perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT MHP yang sedang melakukan kegiatan clearing.

Selain itu, ada perkebunan kelapa sawit milik masyarakat serta aliran sungai purba dan endapan pasir besi yang sudah ada di wilayah Desa Merbau.

"Dari hasil uji analisis laboratorium, pH air berada di kisaran 6,1–7,3, masih sesuai baku mutu," ujar Muhammad.