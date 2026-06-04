Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu

jpnn.com - QUEBEC CITY - Salah satu kekuatan utama voli putri dunia, Jepang, memenangi laga pertama mereka di Volleyball Nations League atau VNL 2026.

Jepang yang turun dengan mayoritas pemain tahun lalu, yang terbilang masih muda, mengalahkan Prancis 3-1 di Quebec City, Kanada, Kamis (4/6) dini hari WIB.

Mayu Ishikawa dan kawan-kawan tertinggal lebih dahulu 23-25, 25-12, 25-22, 25-13.

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Outside hitter Sato Yoshino (24 tahun) menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga tersebut, 18 poin.

"Kami mendapat banyak pelajaran dari kekalahan ini," ujar outside hitter Prancis Lilou Ratahiry kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Ratahiry tampil lumayan, menyumbang 16 poin untuk timnya.