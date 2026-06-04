menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu

Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu

Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prancis vs Jepang di Week 1 VNL 2026, Quebec City, Kanada. Foto: volleyballworld

jpnn.com - QUEBEC CITY - Salah satu kekuatan utama voli putri dunia, Jepang, memenangi laga pertama mereka di Volleyball Nations League atau VNL 2026.

Jepang yang turun dengan mayoritas pemain tahun lalu, yang terbilang masih muda, mengalahkan Prancis 3-1 di Quebec City, Kanada, Kamis (4/6) dini hari WIB.

Mayu Ishikawa dan kawan-kawan tertinggal lebih dahulu 23-25, 25-12, 25-22, 25-13.

Baca Juga:

Outside hitter Sato Yoshino (24 tahun) menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga tersebut, 18 poin.

Baca Juga:

"Kami mendapat banyak pelajaran dari kekalahan ini," ujar outside hitter Prancis Lilou Ratahiry kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Ratahiry tampil lumayan, menyumbang 16 poin untuk timnya.

Saat berita ini diracik, sedang berlangsung pertandingan Weei 1 VNL 2026 Brasil vs Belanda di set ke-4

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI