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Hasil Voli Putri Asian Games 2026: Jepang Menang 3-0, Indonesia Bersiap Hadapi Nepal

Hasil Voli Putri Asian Games 2026: Jepang Menang 3-0, Indonesia Bersiap Hadapi Nepal
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Pevoli Jepang Hinata Shigihara (tengah) saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 melawan Nepal di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Aichi, Rabu (16/9). Foto: Facebook/@JVA

jpnn.com - Jepang membuka Asian Games 2026 cabang olahraga voli putri dengan kemenangan atas Nepal.

Berlaga di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Aichi, Rabu (16/9/2026), skuad asuhan Ferhat Akbas menang telak 3-0 (25-8, 25-12, 25-11).

Hasil tersebut cukup sesuai dengan prediksi meski Jepang tidak membawa sejumlah pemain andalannya, termasuk Mayu Ishikawa dan Yukiko Wada.

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Nepal di atas kertas merupakan tim terlemah di Pool A. Skuad asuhan Jagdish Prasad Bhatta itu belum banyak berbicara di level Asia karena minim pengalaman tampil dalam turnamen internasional.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Timnas Voli Putri Indonesia.

Medi Yoku dan kolega dijadwalkan menghadapi Nepal pada Kamis (17/9/2026).

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Menarik ditunggu kiprah skuad asuhan Marcos Sugiyama pada Asian Games 2026.

Perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio.com atau siaran langsung TVRI Sport.(fal/jpnn)

Lihat di sini hasil lengkap cabang olahraga voli putri Asian Games 2026. Tim unggulan termasuk Jepang, Thailand, dan Vietnam raih kemenangan, Rabu (16/9)

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