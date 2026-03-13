Hasil Vote Terpilih 10 Pebasket Berkesempatan Bersaing di DBL Camp 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian menuju DBL Camp 2026 baru dimulai dengan terpilih 10 pemain melalui voting.

Masing-masing pemain putra dan putri terpilih untuk bersaing memperebutkan tiket berlatih ke Amerika Serikat.

Dari sektor putra, Harfelim Gio Pande Sinaga dari SMA Santo Yosef Kota Pangkalpinang menjadi pemain yang mendapatkan suara terbanyak dengan 20.531 votes.

Gio tercatat punya prestasi mentereng di Bangka Belitung dengan pengalaman membela tim Popda sejak SMP dan bermain POPNAS di Jakarta.

Bersama sang ayah, tercatat Gio aktif menggalang dukungan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan perjalanannya di dunia basket.

Di kategori putri ada Praisey Blessed dari SMA BPK Penabur Cirebon. Dia meraih posisi voting keempat terbanyak dengan 11.937 votes.

Praisey sebelumnya pernah menorehkan prestasi gemilang dengan terpilih sebagai bagian dari skuad DBL All-Star 2024, sekaligus dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP).

Wanita bertinggi badan 169 cm itu harus menepi dari DBL Camp akibat cedera ACL yang dialaminya menjelang pelaksanaan kamp.