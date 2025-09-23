Hasnan Sungkar: DPD Gerindra Jabar Harus Jadi Motor Penerjemah Agenda Nasional Presiden Prabowo
jpnn.com, BANDUNG - Anak ideologis Presiden Prabowo Subianto, Hasnan Sungkar, menilai konsolidasi yang dilakukan DPD Gerindra Jawa Barat merupakan langkah penting untuk memperkuat struktur partai.
Ia mengapresiasi semangat konsolidasi tersebut, sekaligus menekankan bahwa tantangan terbesar ada pada bagaimana agenda nasional Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan secara nyata di Jawa Barat.
“Apresiasi perlu kami sampaikan dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana konsolidasi ini benar-benar menghasilkan kerja nyata yang berpihak pada rakyat, sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo. Jawa Barat harus menjadi laboratorium utama penerapan agenda nasional itu,” ujar Hasnan Sungkar.
Sebagai Presiden, Prabowo Subianto menekankan program pembangunan yang berfokus pada kedaulatan pangan, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing bangsa.
Hasnan menilai, Jawa Barat memiliki posisi strategis untuk menjadi pionir dalam menjalankan agenda-agenda tersebut.
Menurutnya, DPD Gerindra Jawa Barat perlu mengambil peran aktif dalam mendorong kedaulatan pangan melalui penguatan sektor pertanian, distribusi hasil tani, dan kemitraan dengan masyarakat desa.
Kemudian, mengembangkan potensi pemuda di bidang olahraga, pendidikan, dan teknologi agar sejalan dengan fokus pembangunan SDM.
Selanjutnya, mengawal program sosial-ekonomi agar dapat menjangkau kalangan bawah, sehingga partai hadir sebagai solusi, bukan sekadar simbol politik.
