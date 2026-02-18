Hasrat Jokowi Berkuasa Kuat, Gibran Bakal Diusung di Pilpres 2029 Meski Tanpa Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hasrat Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkuasa sangat besar.
Menurut Dedi, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Jokowi, akan didorong berkontestasi pada Pilpres 2029 meski tidak dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Membaca hasrat kekuasaan Jokowi, Gibran potensial tetap diusung, dengan Prabowo maupun tidak, meskipun bisa jadi itu fase terakhir dari kekuasaan Jokowi," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (18/2).
Dedi menilai Gibran sangat mungkin bisa diusung pada 2029 dengan PSI menjadi partai yang akan mendukung.
"PSI dipastikan menjadi Parpol utama pengusung Gibran, terlebih jika nir ambang batas dijalankan," ujarnya.
Namun, kata Dedi, Gibran sulit menang pada 2029 ketika tak bersama Prabowo, karena nilai jual eks Wali Kota Solo itu yang kurang serta pengaruh Jokowi yang menurun.
"Gibran bukan kandidat yang mudah "dijual", pengaruh Jokowi sendiri tidak lagi sama seperti 2024," ujarnya.
Dedi menilai Gibran sulit menang melawan Prabowo. Bahkan, Anies Baswedan andai ketiga nama itu berhadapan sebagai Capres 2029.
Pengamat politik menyebut Gibran bakal didorong berkontestasi di Pilpres 2029 karena dibantu Jokowi.
