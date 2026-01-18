Hasto Ajak Pelestari Tosan Aji Teladani Laku Bima dan Semangat Berdikari
jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) Hasto Kristiyanto secara resmi membuka Rapat Kerja Agung bertema ‘Memperkuat Sinergi Melestarikan Tradisi’. Acara berlangsung di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (18/1).
Dalam sambutannya, Hasto menegaskan kelahiran paguyuban ini berakar pada pesan Bung Karno tentang bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia menyamakan perjalanan Bima dalam wayang yang digembleng berbagai rintangan dengan laku para empu dan pelestari Tosan Aji.
“Cerita ini relevan dengan Tosan Aji. Karena jalan ksatria itu adalah jalan penuh gemblengan lahir batin, ilmu kalakone kanthi laku,” ujarnya.
“Siapa pun yang akan menjadi orang, maka hidupnya juga melalui gemblengan-gemblengan itu agar keluar pamornya," tambah dia.
Menurutnya, Tosan Aji bukan sekadar benda pusaka. Proses penempaan berbagai logam hingga muncul pamor adalah metafora kehidupan, yang disertai 'laku' spiritual sang empu. Terkait pelestarian tradisi, Hasto menolak anggapan bahwa hal itu bertentangan dengan pengembangan. “Justru di dalam pelestarian terkandung konsep pengembangan,” paparnya.
Ia menyebut para pengrajin dan pelestari dalam paguyuban tumbuh dari rakyat dengan jiwa berdikari dan tekad menjaga Indonesia melalui Tosan Aji. “Mereka memang tumbuh dan berkembang dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri karena mereka punya etos,” ungkap Hasto.
Etos tersebut, ditegaskannya, digerakkan oleh nilai spiritual dan semangat dedication of life atau pengabdian hidup.
“Maka Senopati Nusantara harus juga mewarisi semangat darma bakti, dedication of life bagi bangsa dan negara,” seru Hasto.
Hasto Kristiyanto buka Rapat Kerja Agung Senapati Nusantara di Yogyakarta. Ia tekankan pelestari Tosan Aji harus berdikari, militan, dan meneladani laku Bima.
