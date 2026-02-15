menu
Hasto: Bagi PDIP, Koalisi Permanen Itu Dengan Rakyat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2). Foto: Aristo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digulirkan Partai Golongan Karya.

“Ya, kalau bagi PDIP, koalisi permanen itu dengan rakyat,” kata Hasto menjawab wartawan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).

Hasto menegaskan bahwa wajar saja apabila PDIP memilih bersama rakyat secara permanen.

Sebab, lanjut Hasto, sistem polisik Indonesia pascajatuhnya Soeharto ialah mengembalikan makna kekuasaan itu untuk, dari dan oleh rakyat.

“Itu yang dipegang PDIP,” tegas anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.

Hasto pun mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia bersifat dinamis. Menurut dia, peta politik nasional bisa berbeda, tergantung era.

"Dinamika politik itu begitu dinamis, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional, bisa diadakan kerja sama antarpartai politik," ungkap alumnus Universitas Pertahanan (Unhan), itu.

Meski demikian, Hasto menghargai langkah partai yang mengusulkan pembentukan koalisi permanen untuk mengawal kebijakan pemerintah.

