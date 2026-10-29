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Hasto Bicara PR Indonesia: Menghadirkan Watak Kekuasan Bernilai Kemanusiaan

Hasto Bicara PR Indonesia: Menghadirkan Watak Kekuasan Bernilai Kemanusiaan
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (21/10). Foto: Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pekerjaan rumah yang harus dihadirkan di Indonesia ialah menghadirkan kekuasaan berwatak kemanusiaan dan mewujudkan keadilan.

Hal demikian dikatakan dia seusai pembukaan Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jakarta, Rabu (28/10).

"Melalui pendidikan yang baik bagi anak-anak miskin, sarana kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang ditingkatkan, subsidi yang tepat sasaran," katanya, Rabu.

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Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah berikutnya memastikan negara memperjuangkan hak rakyat kecil, sehingga mereka tak langsung berhadapan dengan oligarki.

"Termasuk hak atas kehidupan yang layak untuk mendapatkan akses produksi bagi peningkatan kapasitas perekonomian rakyat," ujar Hasto.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan langkah menempatkan Pancasila sebagai pedoman bisa menjadi jalan keluar menyelesaikan pekerjaan rumah tadi.

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"Pancasila juga harus dipahami dalam prinsip-prinsip keadilan sosial yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan," ujar dia.

Hasto pun menuturkan paham marhaenisme juga tetap relevan diterapkan karena mengingatkan kembali tentang falsafah pembebasan rakyat. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kekuasaan berwatak kemanusiaan bisa diterapkan dengan memedomani Pancasila.

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