Hasto Ingatkan Kader PDIP Bicara Gagasan, Bukan Serang Personal

jpnn.com, LAMPUNG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut kader partai berlambang Banteng moncong putih wajib memiliki keyakinan, sehingga bisa menghasilkan keberanian dan keteguhan.

Hal demikian seperti disampaikan Hasto dalam saat berpidato di konsolidasi internal DPD PDIP Lampung, Jumat (30/10) malam.

"Keyakinan menghasilkan keteguhan, keberanian dan kesabaran," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu melanjutkan keberanian tentu diarahkan untuk berpihak ke rakyat.

Dia menyatakan kader PDIP tidak boleh mundur ketika berhadapan dengan pihak yang menindas rakyat kecil.

"Kalau melihat rakyat tertindas, takut sama krimininalisasi penegak hukum, jangan pernah menjadi kader PDIP," kata Hasto.

Pria kelahiran Yogyakarta itu dalam arahan menyinggung cara PDIP berpolitik untuk bertarung di level gagasan, bukan personal.

"Jangan menyerang secara personal. Mari bertarung dari ide dan gagasan," lanjut Hasto.