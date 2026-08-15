Hasto: Kantor PDIP Samosir Harus Jadi Rumah Rakyat Bukan Gedung Elitis

jpnn.com, SAMOSIR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat memimpin langsung prosesi peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Sabtu.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Hasto Kristiyanto juga didampingi Tim Hukum Johannes Oberlin Tobing, serta Juru Bicara Partai Aryo Seno Bagaskoro dan Mohamad Guntur Romli.

Setibanya di lokasi groundbreaking, rombongan DPP PDI Perjuangan disambut hangat oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Sekretaris DPD Sutarto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir Osvaldo Simbolon, jajaran Fraksi PDIP DPRD Samosir, serta ratusan kader dan tokoh masyarakat setempat. Penyambutan dilangsungkan dengan khidmat melalui persembahan tarian tradisional khas Batak Toba, Tari Tor-Tor.

Baca Juga: Sikap PDIP Soal Pertemuan Para Sekjen Parpol Koalisi di Rumah Sugiono

Prosesi peletakan batu pertama berlangsung lancar di bawah cuaca cerah Samosir. Hasto Kristiyanto bersama Djarot Saiful Hidayat dan Rapidin Simbolon secara bergantian meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik kompleks kantor DPC yang dirancang mencakup gedung utama, aula pertemuan, hingga patung Bung Karno, dengan target penyelesaian pada Januari 2027 mendatang.

Dalam pidato pengarahannya, Hasto Kristiyanto menyampaikan salam hangat sekaligus amanat penting dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hasto menegaskan bahwa kantor partai tidak boleh dibangun sekadar sebagai gedung yang elitis dari sisi fisik, melainkan harus memiliki roh kebudayaan, bersekutu dengan ilmu pengetahuan, dan memancarkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat bawah.

"Setiap saya datang ke Samosir ini, Ibu Megawati selalu menitipkan pesan bahwa ini adalah bumi yang membentuk peradaban dunia. Karena itu, ketika kita membangun kantor DPC PDI Perjuangan ini, fungsinya bukan sekadar rumah untuk konsolidasi politik, rekrutmen, atau kaderisasi," jelas Hasto.

"Kantor ini harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan memancarkan semangat keberpihakan kepada rakyat," tegas Hasto di hadapan ratusan kader.

Secara khusus, Hasto menekankan pesan ideologis partai agar keberadaan kantor baru ini difungsikan secara nyata sebagai rumah rakyat atau option for and with the poor. Tempat ini harus menjadi muara bagi masyarakat miskin, kaum terpinggirkan, serta warga yang mengalami ketidakadilan hukum untuk mengadu dan mendapatkan pembelaan politik.