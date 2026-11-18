Hasto Kristiyanto Buka Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan BAMUSI
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka kegiatan Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan yang diselenggarakan DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), Rabu (18/11).
Kegiatan yang berlangsung di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu diikuti 50 peserta dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang sebagai ruang pengaderan untuk mempersiapkan generasi mubaligh muda yang tidak hanya memiliki kemampuan keagamaan, tetapi juga memahami kehidupan kebangsaan dan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Hasto menyoroti posisi strategis mubaligh dalam kehidupan umat. Menurut dia, tugas seorang mubaligh tidak berhenti pada penyampaian pesan-pesan keagamaan.
Lebih dari itu, mubaligh memiliki tanggung jawab mendidik umat, membangun kesadaran sosial, serta mengambil bagian dalam upaya menolong kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama kaum dhuafa.
Hasto juga mengajak para peserta mendalami pemikiran Islam Bung Karno. "Bagi Bung Karno, Islam adalah kemajuan," ujar dia dalam sambutannya.
Bagi Hasto, memahami pemikiran Islam Bung Karno penting agar para mubaligh muda mampu melihat agama sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan masyarakat.
Islam, dalam perspektif tersebut, tidak semata-mata berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Dalam sambutannya, Hasto menyoroti posisi strategis mubaligh dalam kehidupan umat. Menurut dia, tugas seorang mubaligh tidak berhenti pada penyampaian pesan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada Wacana Polisi Khusus Pengadilan, Gus Falah: Sebaiknya Tunggu UU Jabatan Hakim
- Gibran Bilang Bikin Kecewa Partai Lama, Komar PDIP: Saya Enggak Percaya Keluarga Itu
- Jadi Narsum Siniar, Hasto Beber Isi Buku Pembongkar Siasat Jokowi Menjahati PDIP
- Kenang Perjuangan Fatmawati, PDIP Gelar Kompetisi Mode Berskala Nasional
- Peringati PPSN 2026, Sonny Danaparamita Bagikan Teba Modern Pengolah Sampah Organik
- Gelar PPSN, PDIP Catat Rekor Pembuatan Teba Terbanyak di MURI