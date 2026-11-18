jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka kegiatan Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan yang diselenggarakan DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), Rabu (18/11).

Kegiatan yang berlangsung di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu diikuti 50 peserta dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang sebagai ruang pengaderan untuk mempersiapkan generasi mubaligh muda yang tidak hanya memiliki kemampuan keagamaan, tetapi juga memahami kehidupan kebangsaan dan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Hasto menyoroti posisi strategis mubaligh dalam kehidupan umat. Menurut dia, tugas seorang mubaligh tidak berhenti pada penyampaian pesan-pesan keagamaan.

Lebih dari itu, mubaligh memiliki tanggung jawab mendidik umat, membangun kesadaran sosial, serta mengambil bagian dalam upaya menolong kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama kaum dhuafa.

Hasto juga mengajak para peserta mendalami pemikiran Islam Bung Karno. "Bagi Bung Karno, Islam adalah kemajuan," ujar dia dalam sambutannya.

Bagi Hasto, memahami pemikiran Islam Bung Karno penting agar para mubaligh muda mampu melihat agama sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan masyarakat.

Islam, dalam perspektif tersebut, tidak semata-mata berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.