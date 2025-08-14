menu
Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. iliustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (sekjen PDIP). Hasto akan menjabat sekjen PDIP periode 2025-2030.

"Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

Adapun Hasto kembali ditunjuk menjadi sekjen melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

"Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

