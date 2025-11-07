Hasto Kristiyanto Resmikan Kantor DPC PDIP Kupang Sebagai Rumah Rakyat

jpnn.com, KUPANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi membuka soft opening Kantor DPC PDIP Kota Kupang yang disambut dengan prosesi adat Nusa Tenggara Timur. Dalam pidatonya, Hasto menegaskan fungsi strategis kantor partai tersebut.

"Kantor partai juga harus menjadi Rumah Rakyat," tegas Hasto, Jumat (7/11).

“Kantor ini harus menjadi bangunan yang terbuka bagi kepentingan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, yang kemudian kita jabarkan menjadi kebijakan publik yang kita perjuangkan di legislatif," tambahnya.

Acara yang berlangsung di wilayah Alak, Kota Kupang, ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai, termasuk Ketua Bidang Organisasi DPP Andreas Hugo Pareira, Ketua DPD PDIP NTT Emi Nomleni, dan Ketua DPC PDIP Kota Kupang Yeskiel Loudoe.

Sebelumnya, Loudoe dalam laporannya memaparkan bahwa pembangunan kantor dua lantai ini merupakan hasil gotong royong kader.

"Setelah penyerahan sertifikat tanah pada Februari dan peletakan batu pertama pada 1 Juni, hari ini bangunan tahap I telah selesai," ungkap Loudoe.

Ia menambahkan target penyelesaian lantai tiga pada Maret tahun depan untuk menyongsong Grand Opening yang direncanakan pada Mei.

Hasto Kristiyanto juga memuji semangat gotong royong kader di Kupang dan menekankan fungsi kantor sebagai pusat data strategis untuk perencanaan partai yang efektif. Acara diakhiri dengan pengguntingan pita secara simbolis sebagai tanda dibukanya kantor baru tersebut untuk umum, yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan partai dan pelayanan masyarakat. (tan/jpnn)