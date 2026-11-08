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Hasto Menganggap Gibran Tak Punya Legitimasi Lagi Jadi Pemimpin

Hasto Menganggap Gibran Tak Punya Legitimasi Lagi Jadi Pemimpin
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Gobran. Foto: Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak memiliki legitimasi lagi sebagai pemimpin nasional.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pemakzulan Gibran setelah putusan MK dan MA di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Jumat (7/11).

Hasto, bahkan menyebut Gibran tak punya legitimasi kuat sebagai pemimpin jauh sebelum muncul pertimbangan MK dan putusan MA terkait ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

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Dia membeberkan tiga catatan penting yang membuat legitimasi Gibran dipertanyakan, satu di antaranya putusan MK Nomor 90 yang kental akrobat hukum. 

"Kedua, Pilpres 2024 dan Pileg 2024 hingga Pilkada 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto di Blitar, Jumat ini.

Dia mengatakan munculnya pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 juga membuat legitimasi Gibran hancur. 

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"Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin," ujarnya.

Menurut Hasto, putusan MK terkait ijazah Gibran memperkuat anggapan eks Wali Kota Solo itu tak punya legitimasi sebagai pemimpin. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya terus berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI terkait pemakzulan Gibran.

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