Hasto Ogah Komentari Arahan Jokowi Soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (24/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku enggan mengomentari arahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap para sukarelawan untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memimpin Indonesia selama dua periode.

Hasto mengatakan PDIP saat ini mengutamakan berbicara masalah kerakyatan ketimbang isu kontestasi politik.

"Kami berbicara masalah rakyat saja bicara masalah petani, bicara masalah nelayan dan buruh, fokus prioritas utama lagi PDIP," kata dia di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (24/9).

Dia mengaku bakal menanggapi semua hal dalam upaya memperkuat kehidupan rakyat ketimbang isu kontestasi. 

"Tanggapan-tanggapan dalam upaya memperkuat akar rumput itu skala prioritas dari partai," ungkap dia.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para sukarelawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran kembali maju Pilpres 2029.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9).

Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik mengaku telah mendapat 'titah' dari Jokowi untuk memberikan dukungan kepada duet Prabowo-Gibran bisa selama dua periode.

