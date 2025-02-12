Hasto PDIP Harap Pemerintah Tuntaskan Kasus Kudatuli, Singgung Pengadilan Koneksitas

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pemerintah menuntaskan pengusutan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat lain.

Hal demikian dikatakan Hasto dalam peringatan 30 Tahun Kudatuli di kantor partainya, Jakarta, Minggu (26/7).

"Dari peringatan 30 tahun Kudatuli ini kita menyerukan, yang pertama, tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Setuju," kata dia, Minggu.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyarankan pemerintah menggelar sidang koneksitas demi menuntaskan kasus Kudatuli.

"Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali," lanjut Hasto.

Dosen Universitas Bung Karno (UBK) itu mengatakan negara memiliki utang sejarah untuk menjawab dalang di balik penyerbuan kantor PDI pada 1996.

"Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apa pun kejadian masa lalu negara harus menjawabnya," ujar Hasto.

Hasto juga mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut tuntutan menuntaskan kasus Kudatuli tidak didasari rasa dendam.