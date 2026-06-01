Hasto PDIP Mengkhawatirkan Kebijakan Fiskal, Gali Lubang Tutup Lubang

jpnn.com - JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memimpin upacara yang dihadiri ratusan anggota DPRD dan satgas partai berkelir merah itu.

Diketahui, Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti upacara secara daring.

PDIP mengawali upacara dengan mengheningkan cipta lalu pengibaran bendera Merah Putih diiring Indonesia Raya.

Selanjutnya, PDIP melanjutkan upacara dengan pembacaan Pancasila oleh Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi Fauzi dan doa oleh Sekretariat PDIP Mugi Sugiadi.

Sejumlah tokoh DPP hadir langsung, seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yuke Yurike.

Hasto dalam pidatonya menyampaikan salam dari Megawati ke peserta acara dan menekankan Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 bukan sekadar seremoni.

"Kami menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP, Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri kepada saudara-saudara sekalian," kata Hasto.