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Hasto PDIP Nilai Penyadapan ke Presiden Masuk Tindakan Makar

Hasto PDIP Nilai Penyadapan ke Presiden Masuk Tindakan Makar
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Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.

Hasto mulanya menyatakan kasus penyadapan terhadap Presiden RI sebagai bentuk pelanggaran sistem hukum nasional.

"Pelanggaran HAM yang sangat serius terhadap hak demokrasi dan juga terhadap sistem hukum nasional," kata dia kepada awak media, Rabu (4/11).

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Hasto menuturkan aksi penyadapan, terlebih diarahkan ke Presiden RI bisa dianggap upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Ini merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir apa pun alasan yang ada," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Hasto meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden RI sampai menyentuh aktor intelektualnya.

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"Harus diusut secara tuntas siapa aktor-aktor yang terlibat di dalamnya," kata dia.

Hasto menyatakan pengungkapan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum mengembalikan muruah Polri dalam menegakkan supremasi hukum.

Sekjen PDIP Hasto menilai aksi penyadapan melanggar HAM dan masuk kategori makar, karena diarahkan ke Presiden RI Prabowo.

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