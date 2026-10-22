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Hasto PDIP: Pemimpin Hebat Tidak Boleh Menindas Rakyat Marhaen

Hasto PDIP: Pemimpin Hebat Tidak Boleh Menindas Rakyat Marhaen
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Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Dokumentasi PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut seseorang yang memiliki watak kepemimpinan intelektual tidak akan menindas rakyat marhaen.

Hal itu dikatakan Hasto saat memaparkan materi dalam acara Muda-Mudi yang dilaksanakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Menurutnya, kepemimpinan intelektual dimiliki Proklamator RI Soekarno Bung Karno dan kepiawaian Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

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"Syarat menjadi pemimpin itu, Anda harus membangun intellectual leadership dan membumikannya dalam kebijakan strategis yang menjawab persoalan rakyat. Pemimpin yang seperti ini menggelorakan harapan dan tidak boleh menindas rakyat marhaen," kata dia, Selasa.

Hasto menyebutkan banyak orang yang mengaku pemimpin dengan menunjukkan ketegasan.

Namun, kata dia, ketegasan hanya di hadapan rakyat kecil, sementara di depan negara besar dan oligarki malah menunjukkan ketertundukan. 

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Hasto mengatakan Bung Karno menjadi pemimpin karena berani melawan kolonialisme Belanda dan memiliki agenda dekolonialisasi yang mengguncangkan kemapanan negara Barat. 

"Ibu Mega menjadi pemimpin karena mendengarkan suara rakyat tertindas pada masa Orde Baru dan melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru," ujar dia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut seseorang yang punga kepemimpinan intelektual tidak akan menindas rakyat marhaen.

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