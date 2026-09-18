Hasto PDIP Sebut Karhutla Berulang Imbas Tata Ruang Salah & Lemahnya Penegakan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut kesalahan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum membuat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang setiap tahun.
Hal demikian dikatakan Hasto saat menjawab pertanyaan peserta webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10).
Menurut alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu, kedua aspek tadi harus dibenahi bersamaan demi mencegah karhutla.
Hasto mengatakan negara dari sisi tata ruang, harus membuat moratorium hutan untuk mencegah pembukaan lahan dari membabat hutan.
Dia mengungkap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri semasa menjabat Presiden RI tidak pernah menerbitkan izin menanam sawit dari membabat hutan.
"Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata Hasto dalam siaran persnya, Minggu (18/10).
Selanjutnya, kata dia, negara juga wajib menjatuhkan sanksi tegas bagi pihak yang membuka lahan dengan membakar atau membabat hutan.
"Jadi, mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas, apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," ujarnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut moratorium hutan untuk mencegah pembukaan lahan dari membabat hutan.
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