Soal Wapres Pengganti Gibran Termasuk Isu Strategis, PDIP Tunggu Keputusan Megawati
jpnn.com, BEKASI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan strategis partainya terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
Jabatan Wapres RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Hasto menyampaikan hal itu usai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk "Merawat Pertiwi" di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
Hasto menjelaskan konstitusi memberi mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti. PDIP, kata dia, menghormati hak prerogatif tersebut.
Ia berharap dua nama yang diajukan adalah sosok terbaik yang mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, seperti kondisi ekonomi, sulitnya mencari lapangan kerja, dan naiknya harga kebutuhan pokok.
Hasto ditanya mengenai kabar dua kader PDIP, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang masuk bursa calon wakil presiden. Ia kembali menegaskan bahwa hal strategis akan diputuskan Megawati.
Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan itu menyebut calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Hasto Kristiyanto menyebut sikap strategis PDIP soal pengganti Gibran, termasuk nama Puan dan Pramono, ada di tangan Megawati.
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