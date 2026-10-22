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Hasto PDIP Tak Setuju Usul Luhut soal Definisi Korupsi

Hasto PDIP Tak Setuju Usul Luhut soal Definisi Korupsi
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Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, salah satu penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tak masuk rezim korupsi sebagai upaya menyederhanakan persoalan.

Hasto juga menilai usul Luhut agar kerugian negara tak masuk rezim korupsi bertenrangan dengan kehendak rakyat.

"Kemudian bertentangan dengan apa yang dikehendaki rakyat tentang pentingnya suatu upaya-upaya komprehensif dari hulu ke hilir dimulai dari pencegahan, membangun supremasi hukum, membangun budaya agar tidak terjadi korupsi," kata dia menjawab awak media dikutip, Kamis (22/10).

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Hasto mengibaratkan saat rakyat butuh pendidikan dan pekerjaan layak, tetapi negara menjawab dengan pembuatan kereta cepat.

Dia menuturkan kereta cepat itu pada akhirnya memunculkan kerugian negara. Namun, tak bisa diusut akibat defisit bangsa yang bukan masuk rezim pemilu.

"Apakah hal itu dibiarkan," ujarnya.

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Hasto mengingatkan pejabat publik tak membuat pernyataan yang tidak menunjukkan keteladanan seorang pemimpin dan bertentangan dengan harapan rakyat. 

"Buat pernyataan yang juga seharusnya menjawab berbagai persoalan korupsi," katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Luhut seharusnya lebih fokus menyampaikan agenda-agenda di dalam mencegah dan memberantas korupsi.

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