Hasto PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Istana

Hasto PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Istana
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap isi pertemuan Prabowo-Megawati yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab selama  lebih dua jam tersebut.

“Ibu Megawati menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah pertemuan teman lama dan berlangsung secara akrab selama lebih dari 2 jam,” ucap Hasto dalam keterangannya, Kamis (19/3).

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani yang merupakan ketua DPR RI.

Menurut Hasto, dalam pertemuan dua pemimpin tersebut, dibahas sejumlah hal-hal strategis tentang persoalan bangsa dan negara, serta berbagai masalah geopolitik.

Pengalaman Megawati sebagai presiden kelima RI, termasuk berbagai pendekatan kebijakan yang selalu menekankan pentingnya sense of priority dan sense of urgency, menjadi salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:

“Demikian juga terkait dengan persoalan geopolitik, khususnya kepeloporan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan berbagai peran penting dalam membangun tata dunia baru melalui politik luar negeri bebas aktif,” papar Hasto.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, Megawati juga menceritakan kunjungan terakhirnya ke Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap isi pertemuan Prabowo-Megawati di Istana Negara, Jakarta.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI