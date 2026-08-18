Hasto PDIP Ungkap Kasus Keracunan MBG Berulang Akibat Ada Pemburu Rente

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sistem dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bekerja ketika terus terjadi kasus keracunan siswa seusai santap menu program Presiden RI Prabowo Subianto itu.

Hal demikian dikatakan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media soal kasus keracunan siswa setelah menyantap menu MBG di Jakarta, Senin (17/8).

"Ya, ini persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya sistem tidak bekerja," kata Hasto dalam siaran persnya, Selasa (18/8).

Hasto mengatakan kontrol terhadap mutu makanan tentu tidak bekerja ketika terus terjadi kasus keracunan seusai santap menu MBG.

Dia mengatakan kontrol tidak bekerja ini sebagai akibat aksi pemburu rente, sehingga perlu ada evaluasi total di program MBG.

"Sebab di situ ada pemburu rente. Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total," katanya.

PDIP, kata Hasto, memiliki konsep partisipasi rakyat ketika ingin membantu pemenuhan gizi masyarakat.

Dia mengatakan lankah itu dilakukan Tri Rismaharini ketika menjabat Wali Kota Surabaya hingga Abdullah Azwar Anas saat mengemban amanah Bupati Banyuwangi.