Hasto: Penyadapan Ilegal Mulai Masif Setelah Muncul Kritik Putusan MK Nomor 90

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga tokoh politik dan kelompok kritis sebagai kejahatan terhadap negara serta rakyat.

Menurut Hasto, sikap terkait skandal penyadapan itu disampaikannya setelah menyerap seluruh pemikiran Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana penyadapan bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, tetapi di dalamnya merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat serius, bahkan suatu kejahatan terhadap negara dan juga terhadap rakyat," kata dia dalam wawancara di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (7/11).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) melanjutkan praktik penyadapan sudah berlangsung lama dan digunakan sebagai alat pembungkaman.

Hasto menuturkan intensitas penyadapan makin meningkat signifikan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023.

Dia menuturkan penyadapan itu utamanya untuk meredam suara yang kritis terhadap pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan termasuk munculnya parcok itu juga disertai dengan berbagai bentuk penyadapan yang digunakan sebagai senjata untuk meredam mereka-mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu," ujar Hasto.

Terkait siapa pihak yang menjadi dalang utama di balik aksi penyadapan tersebut, Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.