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Hasto Sebut Karhutla Turunkan Muruah Negara, Minta Pemerintah Belajar dari Bu Mega

Hasto Sebut Karhutla Turunkan Muruah Negara, Minta Pemerintah Belajar dari Bu Mega
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Senin (27/4). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun menurunkan martabat Indonesia di hadapan negara tetangga.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10).

"Ini suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita, karena tidak mampu terhadap menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Jumat.

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Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan rakyat di Kalimantan dan Sumatera saat ini menderita karena persoalan karhutla.

Selain itu, lanjut Hasto, rakyat negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga terdampak persoalan karhutla yang belum selesai.

"Tidak hanya warga Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya yang menderita, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei," ujarnya.

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Hasto menyoroti lemahnya koordinasi teknis dan langkah mitigasi dalam penanganan karhutla di Indonesia. 

Menurutnya, banyak pakar yang sudah mengingatkan Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi ke lahan gambut dan berpotensi menciptakan titik-titik api.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kaaus karhutla menurunkan martabat Indonesia di hadapan negara tetangga.

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