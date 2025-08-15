Hasto Terima Koin Perjuangan dari Pendukung Setelah Dilantik sebagai Sekjen PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima koin perjuangan dari pendukungnya sehari setelah dilantik. Penyerahan simbolis ini dilakukan oleh FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Koin-koin tersebut dikumpulkan melalui gotong royong kader dan simpatisan PDIP dari seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas atas vonis subsider Rp600 juta yang pernah dijatuhkan kepada Hasto. Dalam acara yang dihadiri puluhan pendukung setia ini, Hasto menyatakan koin tersebut memiliki makna lebih dari sekadar bantuan materi.

"Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual. Koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kita. Meski tuntutan ke saya Rp600 juta sedang dikumpulkan, koin ini nanti akan diserahkan bukan kepada saya, tetapi akan menjadi harta partai, mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai," ujar Hasto.

Politikus senior PDIP Ribka Tjiptaning yang hadir dalam acara tersebut menegaskan makna penting dari aksi pengumpulan koin ini. "Kalau membela kawan jangan ragu dan jangan pernah kalah. Satyam eva jayate, akhirnya kebenaran akan menang. Koin ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan," kata Ribka.

Perwakilan FKK 124 mengungkapkan kegembiraan atas kembalinya Hasto memimpin PDIP sekaligus mengenang tradisi serupa pernah dilakukan partai pada 1996. "Tahun 1996 kita makan di kantor DPP PDI dibiayai koin. Sekarang sejarah itu kita hidupkan lagi. Rencana kita adalah 'Sejuta Koin' sebagai simbol perjuangan," ujar perwakilan FKK 124.

Acara berlangsung penuh semangat dengan yel-yel "Mega, Mega, Mega Yes!" dan "Merdeka!" yang menggema di ruangan. Usai penyerahan koin, Hasto dan para pendukung melakukan sesi foto bersama lalu menikmati hidangan dari pedagang kaki lima yang sengaja dipanggil ke lokasi.

Aksi serupa sebelumnya pernah digelar pendukung PDIP di Yogyakarta saat Hasto menghadapi persidangan. Sekretaris DPC PDIP Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro turut hadir dalam pertemuan ini, menunjukkan dukungan lintas generasi terhadap Hasto.

Penyerahan koin perjuangan ini menjadi simbol kebangkitan semangat kerakyatan PDIP sekaligus penegasan komitmen perjuangan partai di bawah kepemimpinan Hasto Kristiyanto. (tan/jpnn)



