Hasto Tetap Jadi Sekjen PDIP, Adian: Loyalitas Teruji dan Kinerjanya Bagus

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

"Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana," kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

"Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak," lanjut aktivis prodemokrasi itu.

Adian kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan PDIP bakal kritis ke pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen.

Dia mengatakan sifat kritis sebenarnya melekat, terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

"Intelektualitas itu memaksa kita untuk selalu bertanya, kenapa, ada apa, kok, bisa begitu, dan sebagainya-sebagainya. Itu adalah awalnya embrionya kekritisan," ujar Adian.