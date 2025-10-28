Hasto: Tidak Ada yang Mustahil Bagi Pemuda Indonesia yang Bersatu

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak generasi muda untuk berpikir kritis dan menjawab tantangan zaman dengan semangat Sumpah Pemuda. Ajakan ini disampaikannya dalam acara Town Hall Suara Muda Sumpah Pemuda 2025 bertema “Yang Muda Yang Bersuara” di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin (28/10).

Hasto menegaskan bahwa ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting lahirnya semangat persatuan bangsa.

"Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Ini yang kita tunjukkan dengan bahasa persatuan Indonesia," ujar Hasto.

Menurutnya, makna Sumpah Pemuda tidak hanya tentang persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.

"Bung Karno mengatakan bahwa satu teritorial ini mencerminkan jiwa kebangsaan. Betapa hebatnya Indonesia kita yang membentang luas," katanya.

Ia menilai semangat itu harus diterjemahkan dalam langkah konkret pemuda masa kini. Sejak masa perjuangan, kaum muda selalu menjadi motor penggerak kemerdekaan dan pembaruan gagasan bangsa, mulai dari pergerakan 1928, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, hingga kelahiran Gerakan Non-Blok.

"Maka mari kita bersama-sama berpikir kritis saat ini. Tantangan apa yang harus kita jawab sebagai anak-anak muda? Kepeloporan apa yang harus kita lakukan bersama?" tutur Hasto.

Hasto juga mendorong generasi muda untuk menggali potensi besar bangsa, terutama dari sektor kelautan. Ia mencontohkan hasil kunjungannya ke Cirebon bersama sejumlah kader perempuan PDIP.