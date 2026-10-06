Hati-Hati Download APK di Luar Play Store, Simak 6 Risiko Berbahaya Ini
jpnn.com, JAKARTA - Saat ini dunia digital sedang ramai dengan modus penipuan mengirimkan format atau aplikasi dalam bentuk Android Package Kit (APK) dari sebuah situs.
Cara mengunduh aplikasi APK itu sebagai salah satu yang dilakukan oleh pengguna saat aplikasi itu tidak tersedia di Play Store.
Namun, cara tersebut membawa risiko keamanan.
Aplikasi yang bersumber tidak jelas itu kemungkinan telah dimodifikasi, disusupi malware, atau meminta akses ke data yang sebenarnya tidak diperlukan.
Jika pengguna mengunduh aplikasi tidak resmi tersebut, resiko terkena malware akan cukup besar.
Lantas, apa saja bahaya yang perlu diperhatikan sebelum mengunduh aplikasi dari luar Play Store? Ini penjelasannya.
1. Risiko terkena malware
Salah satu ancaman terbesar adalah malware. Aplikasi berbahaya dapat menyamar sebagai aplikasi biasa, tetapi diam-diam menjalankan aktivitas yang merugikan pengguna.
Jenis ancamannya dapat berupa spyware yang memata-matai aktivitas pengguna, trojan, ransomware, hingga aplikasi yang mencoba membuka akses tidak sah ke perangkat.
Jika pengguna mengunduh aplikasi tidak resmi tersebut, resiko terkena malware akan cukup besar.
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