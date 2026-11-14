Hati-Hati, Kebas dan Kesemutan di Kaki Bisa Jadi Tanda Awal Neuropati Diabetik

jpnn.com, JAKARTA - Neuropati diabetik merupakan kerusakan saraf yang sering ditandai kesemutan, kebas, atau nyeri pada kaki.

Salah satu penyebabnya adalah gula darah yang tidak terkontrol.

Data pelanggan mGanik periode 2023-2025, 41,5 persen pelanggan atau 169 dari 407 pelanggan melaporkan keluhan kebas dan kesemutan.

Dampak keluhan tersebut terasa dalam keseharian, seperti kesulitan berkendara motor, berjalan di lantai, sulit tidur, hingga terbangun di malam hari.

Diabetologist sekaligus Founder mGanik Kelvin Candiago mengajak masyarakat melakukan pengecekan dini agar tidak mengalami risiko komplikasi lainnya.

“Neuropati diabetik tidak boleh dianggap sepele karena kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi ke saraf,” jelas Kelvin.

Kelvin juga mengingatkan neuropati diabetik berkaitan dengan kadar HbA1c yang tinggi.

Jika gejala tersebut mulai terjadi berulang dan mengganggu aktivitas harian, penyandang diabetes disarankan segera memeriksakan diri ke tenaga profesional dan tidak melakukan diagnosis mandiri.