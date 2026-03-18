Hati-hati Konsumsi Obat Herbal Saat Mudik, Ini Penjelasan Apoteker

jpnn.com - ‎‎Musim mudik Lebaran identik dengan perjalanan panjang yang melelahkan. Untuk menjaga stamina, banyak pemudik mengandalkan obat herbal masuk angin.

Namun, di balik rasa hangat yang menenangkan, tersimpan ancaman tersembunyi: potensi overdosis eugenol yang bisa berakibat fatal, terutama bagi penderita asam lambung.

Ironisnya, potensi bahaya ini justru tersirat dari edukasi yang disampaikan oleh para influencer kesehatan.

‎Tradisi mudik Lebaran selalu diwarnai dengan antusiasme masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Perjalanan darat yang memakan waktu belasan hingga puluhan jam seringkali membuat kondisi fisik menurun.

Sebagai solusi instan, obat herbal masuk angin menjadi “teman setia” para pemudik. Sayangnya, kebiasaan mengonsumsi obat ini secara berlebihan tanpa memperhatikan dosis justru menyimpan bahaya serius.

‎Keresahan ini bermula dari keluhan sejumlah netizen di media sosial, khususnya penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), yang mengalami rasa sakit luar biasa setelah mengonsumsi produk tersebut.

“Buset, rasanya kayak mau nggak ada aja. Sakit sekali,” tulis pengguna TikTok @mukenxprvqo.

Keluhan ini memicu perdebatan panjang mengenai keamanan eugenol, senyawa utama dalam ekstrak daun cengkeh yang menjadi bahan dasar obat herbal tersebut.