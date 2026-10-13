Hati-Hati Penawaran Investasi, 20 Orang Jadi Korban, Rp 3 Miliar Raib

jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menangkap EDS, tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi dengan nilai mencapai lebih dari Rp3 miliar, di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Satreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan EDS ditangkap di Bojonegoro pada Sabtu (10/10) sekitar pukul 16.30 WIB.

"Penangkapan oleh tim khusus Reskrim Polres Pamekasan," katanya, Senin malam.

Yoyok mengatakan dirinya memimpin langsung penangkapan EDS dengan bantuan Polres Bojonegoro.

EDS merupakan pemilik Warung Seblak Moms Iphiie di Jalan Trunojoyo, Pamekasan, dan diketahui menjalankan sejumlah usaha lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Pamekasan, terdapat sekitar 20 orang yang diduga menjadi korban investasi tersebut dengan nilai investasi keseluruhan mencapai lebih dari Rp3 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak lima orang telah melaporkan perkara itu kepada polisi.

Menurut polisi, EDS menawarkan investasi kepada sejumlah orang dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15 persen dari modal setiap bulan.