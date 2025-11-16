Hati-hati Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan PNM Mekaar sama sekali tidak memiliki layanan pembiayaan online.

Hal tersebut disampaikan Dodot menanggapi munculnya akun palsu di media sosial yang menawarkan jasa pencairan Mekaar secara digital dengan iming-iming proses mudah dan cepat, seolah-olah tersedia layaknya pinjaman online.

Akun tersebut bahkan menggunakan video karyawan PNM Mekaar untuk membangun kepercayaan, lalu menawarkan skema pinjaman yang tidak sesuai ketentuan.

Mulai dari pengajuan secara online, tanpa survei rumah atau tempat usaha, hingga klaim tidak adanya bunga bagi nasabah baru. Narasi palsu ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan.

Dodot menjelaskan bahwa seluruh proses resmi dilakukan secara tatap muka melalui pertemuan kelompok dan pendampingan langsung oleh Account Officer (AO).

Karena itu, Dodot mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari informasi terkait pembiayaan, terutama yang beredar di media sosial.

“Hingga saat ini PNM tidak pernah menyediakan layanan pinjaman online, tidak meminta unggahan data pribadi melalui aplikasi, dan tidak memungut biaya apa pun di luar ketentuan resmi. Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dan segera melapor apabila menemukan pihak yang mengaku sebagai layanan digital PNM Mekaar,” tegasnya.

Dia menambahkan modus penipuan seperti ini berpotensi besar merugikan masyarakat.