Hati-Hati untuk Konten Kreator, Awas Jebakan Phishing

jpnn.com, JAKARTA - Bagi seorang konten kreator atau mitra affiliate, tawaran kerja sama (endorsement) yang masuk ke direct message atau email jelas bikin senang.

Apalagi kalau tawaran itu datang mengatasnamakan nama besar seperti Shopee, lengkap dengan iming-iming proyek kampanye tanggal kembar dan pembayaran otomatis via ShopeePay.

Namun, di balik angin segar itu, ada jebakan batman yang sedang mengintai.

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Penipuan berkedok tawaran endorsement resmi kini marak menyasar para pembuat konten.

Modusnya tergolong halus dan rapi. Berawal dari obrolan kasual menanyakan rate card, pelaku kemudian mengirimkan tautan yang diklaim sebagai formulir konfirmasi kerja sama.

Tampilannya dibuat amat mirip dengan situs resmi, lengkap dengan logo dan tata letak yang meyakinkan.

Di situlah letak jebakannya. Korban biasanya diminta mengklik tautan tersebut untuk "menghubungkan" akun Shopee dengan akun media sosial mereka.

Padahal, tautan itu adalah jebakan phishing yang dirancang khusus untuk meretas dan mengambil alih akses media sosial korban.