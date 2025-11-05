Hati Hitam
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Saya menunggu dokter di ruang Mas Olik dirawat. Sorenya saya harus meninggalkan Beijing.
Ada yang harus saya bicarakan dengan dokter: wajah Mas Olik kian menghitam. Perutnya juga terus membesar. Napasnya terlihat sesak. Sedang transplant hatinya masih harus menunggu izin Konsil Kedokteran Pusat Tiongkok.
Mas Olik bersama Abror--
Ketika dokter tiba saya mengajaknyi bicara. Saya tidak perlu bicara bisik-bisik. Toh, Mas Olik dan Nisa, istrinya, tidak paham yang saya bicarakan –dalam bahasa Mandarin.
Yang penting ketika bicara saya tidak boleh terlihat sedang prihatin. Wajah saya harus tetap biasa saja. Tidak boleh ada ekspresi sedih.
Padahal, dalam hati, saya sangat khawatir. Jangan sampai Mas Olik meninggal sebelum sempat dilakukan transplant.
Saya minta dokter benar-benar memperhatikan tiga hal itu: wajah yang menghitam, perut yang membesar, dan napas yang tersengal.
Sambil bicara saya melirik Mas Olik dan Nisa. Mereka tampak memperhatikan pembicaraan kami. Saya tersenyum kecil kepada mereka –seolah ini pembicaraan biasa.
Ada yang harus saya bicarakan dengan dokter: wajah Mas Olik kian menghitam. Perutnya juga terus membesar. Napasnya terlihat sesak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Cicil Utang Whoosh dari Uang Para Koruptor
- Minta Polri Tuntaskan Laporannya yang Mandek, Prof Zainal Abidin Singgung Asta Cita Prabowo
- Prabowo Beri Subsidi 60 Persen untuk Tarif Tiket Kereta Khusus Pedagang dan Petani
- Naik KRL Manggarai-Tanah Abang, Prabowo Klaim Layanan Kereta Indonesia Setara Eropa
- Prabowo Cicil Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun
- Bukan soal Utang Whoosh, Ternyata Ini Pembicaraan Prabowo dan Jonan