Hati Ngadirejo

jpnn.com - "Anda, kan, seperti saya: orang desa. Kok, nama Anda Andrew? Dapat dari gereja?" tanya saya.

"Saya muslim, Pak," jawab Andrew.

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Saya tertarik menulis tentang Andrew setelah tahu dari Prof Dr Priyo Suprobo --mantan rektor ITS yang sekarang menjabat ketua wali amanah perguruan tinggi teknologi Surabaya itu.

Prof Probo adalah salah satu promotor saat Andrew meraih gelar doktor ilmu komputer di ITS dengan predikat summa cum laude, di usianya yang 29 tahun.

Ayahnya meninggal saat Andre berusia 3 tahun. Ia tidak tahu di mana makam sang ayah. Saat sudah remaja ia mendengar ayahnya tewas dalam kecelakaan lalu lintas dengan status korban tak dikenal.

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Andrew juga diberi tahu bahwa ayahnya dulu bekerja sebagai tukang jahit di kota nan jauh di Surabaya. Selebihnya Andrew tidak banyak tahu tentang ayahnya. Yang ia tahu hanyalah ibunya: yang melahirkan dan mempertaruhkan hidupnyi untuk dirinya.

Sang ibu harus bekerja apa saja untuk membesarkannya, termasuk bekerja sebagai pemanjat pohon. Yakni pohon melinjo --memetik buahnya untuk dijadikan emping melinjo kesukaan Anda.