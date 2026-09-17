Hati Riang Gembira Seusai Taklukkan FC Seoul, Skuad Persib Siap Tempur Lawan Persijap Jepara

jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan penting Persib Bandung atas FC Seoul dalam pertandingan perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 menambah amunisi semangat para pemain.

Setelah menghadapi wakil Korea Selatan itu, Marc Klok cum suis langsung kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pertandingan BRI Super League kontra Persijap Jepara.

Pertandingan pekan ke-3 ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Minggu (20/9/2026).

Kiper Persib Teja Paku Alam mengatakan, para pemain pulang dengan hati yang riang gembira. Mereka semakin siap untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Untuk ke Jepara kami tahu perjalanan akan cukup jauh. Jadi ini kemenangan penting untuk kami ke depannya," kata Teja, Kamis (17/9).

Dalam pertandingan semalam, Teja tampil gemilang di bawah mistar gawang. Kiper berdarah Minang itu berhasil clean sheet dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial.

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Menurutnya, laga melawan FC Seoul tidak mudah. Meskipun tim lawan menurunkan skuad pelapis, tetapi kekuatannya tetap merepotkan pertahanan Persib.

Namun berkat kerja keras tim, Maung Bandung akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan 1 - 0, berkat gol tunggal Julio Cesar di menit ke-5. Teja bangga akan kemauan dan motivasi besar timnya bertahan di kompetisi Asia ini.