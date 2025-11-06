Hati Robot

jpnn.com - Hari transplant pun tiba: Jumat. Pukul 08.00, Nisa, sang istri, dibawa lebih dulu ke ruang operasi. Hatinyi akan diambil separuh untuk menyelamatkan nyawa suami.

Dua jam kemudian giliran suami dibawa ke ruang operasi. Jalannya operasi diperkirakan sampai sembilan jam. Berarti sampai malam hari. Nyatanya lebih dari 10 jam.

Berfoto dengan para dokter dan perawat sebelum meninggalkan RS Persahabatan Beijing.--

Pukul 22.00 baru ada kabar. Nisa sudah dibawa ke ICCU. Sang suami, Mas Olik, masih di ruang operasi.

Pukul 23.00 belum juga ada kabar. Sudah lebih 11 jam. Baru pukul 24.00 ada kabar: operasi pemasangan hati istri ke tubuh suami sudah selesai. Sebentar lagi dibawa ke ICCU.

Paginya saya ke ICCU. Sudah keduluan kakak perempuan dan iparnya.

Saya dapat laporan: Mas Olik sudah siuman dari anestesinya, bahkan sudah melakukan video call dengan keluarga di Mojokerto.

Bukan main kaget hati ini. Sudah lakukan video call? Pakai telepon siapa? Mengapa diizinkan? Bagaimana begitu sembrononya?