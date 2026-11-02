Hati Robot

jpnn.com - Yang menarik pengunjung awam di pameran robot di Beijing ialah: robot penyaji kopi. Tentu saya mencoba membeli kopi ke robot itu: Rp60.000/gelas. Bukan karena ingin minum kopinya, melainkan untuk membeli pengalaman dilayani robot.

Ada daya tarik lain: dapat bonus penghias permukaan kopi dengan foto wajah sendiri. Setelah wajah anak Pak Iskan terlihat di permukaannya, kopi itu tidak segera saya minum --takut foto wajah itu rusak.

Saya juga punya maksud lain: ingin tahu seberapa lama foto wajah itu tidak pudar. Sampai lima menit kemudian masih solid. Tanda-tanda memudar pun belum ada, padahal kopi itu saya bawa jalan keliling pameran: sedikit terguncang.

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Sampai di stan terakhir masih utuh. Yakni stan yang menampilkan dua robot manusia. Yang satu bisa main tai chi. Satunya lagi, ehm, bisa senam mirip senamnya yang menulis cerita ini.

Tentu ada robot yang main basket. Main bola. Tinju. Lengkap. Semua yang menggambarkan manusia yang lebih menarik. Misalnya, ada robot Einstein –bisa menjawab pertanyaan apa saja mengenai jagad raya ini. Rupanya ke dalam robot itu sudah di-input banyak data mengenai Einstein berikut karya-karyanya.

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Ada pula robot sinse yang bisa mendeteksi denyut nadi pasien –lalu memberikan diagnosisnya. Ada lagi robot yang untuk mengoperasi lutut manusia.

Saya pun ingat Nisa –Khoirunnisak Rusli, wanita muda Mojokerto yang menyerahkan separuh hatinyi untuk suami: Mas Olik –Rokhmat Solikhuddin. Hari saya di pameran robot itu tepat satu tahun Nisa dioperasi oleh robot di salah satu rumah sakit di Beijing.