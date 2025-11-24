Hatrik Eze Bawa Arsenal Berjarak 6 Poin dari Chelsea di Klasemen Premier League
jpnn.com - LONDON - Eberechi Eze menjadi bintang pada laga Arsenal vs Tottenham Hotspur di pekan ke-12 Premier League yang digelar di Emirates Stadium, London, Minggu (23/11) malam.
Arsenal memenangi derbi London Utara itu dengan skor 4-1.
Eze mencetak hatrik, yakni pada menit 41, 46, dan 76.
Itu hatrik pertama yang tercipta dalam derbi London Utara sejak 1978 (Alan Sunderland).
"Catatan itu menunjukkan betapa sulitnya apa yang telah Eze lakukan hari ini," kata Pelatih Arsenal Mikel Arteta kepada BBC.
"Dia punya kesempatan mencetak empat atau lima gol. Dia bisa menciptakan momen-momen ajaib," imbuh Arteta.
Satu gol lain Arsenal dicetak Leandro Trossard pada menit ke-36.
Spurs hanya mengukir satu gol, dicetak Richarlison pada menit ke-55.
Cek klasemen Premier League di sini.
