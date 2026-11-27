jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengiyakan partainya mendukung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sugiono sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Hatta mengatakan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok wakil presiden kepada Prabowo. Sikap tersebut, menurut dia, telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau PAN, Ketua Umum sudah menyampaikan ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Siapapun, Presiden dan itu yang kita ikuti," kata Hatta di Jakarta, Jumat (27/11).

Hatta menyatakan PAN akan mendukung kader yang diajukan Prabowo untuk mendampingi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jadi kalau saya, clue-nya Pak Presiden mencalonkan kadernya, maka PAN tentu mendukung," ujarnya.

Saat ditanya apakah kader yang dimaksud adalah Sugiono, Hatta membenarkan hal tersebut. "Iya," kata Hatta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan kedua nama tersebut setelah menerima surat usulan langsung dari Presiden Prabowo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11). MPR RI menjadwalkan Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti pada 11 Desember 2026. (antara/jpnn)



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