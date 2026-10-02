Hatta Rajasa Siap Dilantik sebagai Wakil Ketua Wantimpres

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kesiapannya dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hatta mengungkapkan bahwa tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dua hari sebelum pelantikan.

“Saya sebetulnya ditelepon Pak Mensesneg dan itu dua hari yang lalu menyampaikan pesan Presiden apakah bersedia di Wakil Ketua Wantimpres,” kata Hatta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10).

Hatta menjelaskan alasan penerimaan tawaran tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Soalnya pengabdian kepada negara ini kan,” ujarnya.

Setelah menerima tawaran dari Presiden, Hatta mendapat informasi mengenai jadwal pelantikan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat pagi. “Lalu tadi pagi saya ditelepon Pak Seskab, Pak Teddy untuk pelantikan hari ini,” tuturnya.

Terkait susunan anggota Wantimpres yang akan dilantik bersamanya, Hatta mengaku belum mengetahui secara pasti. Ia juga tidak dapat memastikan berapa jumlah anggota yang akan mengisi lembaga tersebut. “Belum tahu, belum tahu. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat,” kata Hatta.

Sejumlah tokoh terpantau hadir di Istana Kepresidenan menjelang pelantikan Wantimpres. Mereka antara lain Pratikno, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Anwar Iskandar, Said Aqil Siradj, Rocky Gerung, Jusuf Hamka, Dato Sri Tahir, dan Yahya Cholil Staquf.

Pelantikan jajaran Wantimpres dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore. Susunan resmi keanggotaan Wantimpres akan diketahui setelah prosesi pelantikan berlangsung melalui Keputusan Presiden. (antara/jpnn)



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