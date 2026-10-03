Hatta Rajasa Tegaskan Wantimpres Siap Beri Nasihat Terbaik & Berkualitas untuk Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa berkomitmen memberikan masukan, saran, dan nasihat terbaik kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik, saran-saran terbaik, dan tentu juga sebagaimana disampaikan undang-undang, nasihat terbaik kepada Bapak Presiden,” kata Hatta Rajasa setelah setelah dilantik sebagai wakil ketua wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut dia, wantimpres memiliki peran penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan melalui masukan dari berbagai aspek dan pengetahuan.

Oleh karena itu, ujar dia, seluruh anggota akan mengerahkan pengalaman dan kemampuan masing-masing untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo.

“Namun, kawan-kawan jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan perubahan UU telah mengubah status wantimpres dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap berada di bawah presiden.

Dia menyebutkan tugas wantimpres adalah memberikan masukan berkualitas untuk membantu Prabowo dalam menjalankan tugasnya. (dit/jpnn)