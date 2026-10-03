Hatta Rajasa Tegaskan Wantimpres Siap Beri Nasihat Terbaik & Berkualitas untuk Prabowo
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa berkomitmen memberikan masukan, saran, dan nasihat terbaik kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik, saran-saran terbaik, dan tentu juga sebagaimana disampaikan undang-undang, nasihat terbaik kepada Bapak Presiden,” kata Hatta Rajasa setelah setelah dilantik sebagai wakil ketua wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10).
Menurut dia, wantimpres memiliki peran penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan melalui masukan dari berbagai aspek dan pengetahuan.
Oleh karena itu, ujar dia, seluruh anggota akan mengerahkan pengalaman dan kemampuan masing-masing untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Namun, kawan-kawan jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu,” ujarnya.
Dia menjelaskan perubahan UU telah mengubah status wantimpres dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara.
Meski demikian, lembaga tersebut tetap berada di bawah presiden.
Dia menyebutkan tugas wantimpres adalah memberikan masukan berkualitas untuk membantu Prabowo dalam menjalankan tugasnya. (dit/jpnn)
Hatta Raja menegaskan bahwa wantimpres siap memberikan nasihat terbaik dan berkualitas untuk Presiden Subianto.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berikut Data Harta Para Anggota Wantimpres, Pengin Tahu punya Rocky Gerung?
- 4 Alasan Penting Reshuffle Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
- Anwar Usman Paman Gibran Singgung Peran Raffi Ahmad
- Kekayaan Anggota Wantimpres Prabowo, Ada yang Tajir Banget, Jangan Kaget!
- Agum Gumelar Sebut Wantimpres Siap Beri Masukan Berbagai Persoalan Bangsa
- Wantimpres Siap Beri Masukan Terbaik dari Berbagai Aspek untuk Prabowo