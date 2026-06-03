Hattrick Juara, Persib Terima Rp 1 Miliar dari Dedi Mulyadi
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menerima uang kadeudeuh dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Uang ini merupakan bonus seusai Persib meraih hattrick juara BRI Super League 2025/26 dengan nominal mencapai Rp1 miliar.
Bonus diterima secara langsung oleh CEO PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita dari Dedi Mulyadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).
Glenn mengatakan musim ini adalah musim terberat bagi tim Maung Bandung bisa mengarungi kompetisi dengan mulus.
Gelar juara tiga kali beruntun, suatu hal yang sempat dianggapnya mustahil bisa diraih. Namun, akhirnya buah kerja keras tim berakhir manis.
"Ini suatu penghargaan yang besar bagi kami. Kami juga terima kasih didukung penuh oleh pemerintah hingga juara tiga kali," kata Glenn.
"Musim ini sangat berat. Saya pernah berkeluh kesah dengan pak gubernur ini lima pertandingan terakhir akan sangat berat. Saya juga kurang yakin," lanjutnya.
Glenn menuturkan bonus Rp 1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan dibagikan kepada seluruh pemain sebagai motivasi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjual sapinya demi bonus Persib Bandung yang berhasil meraih juara Super League 2025/26.
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