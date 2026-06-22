Haul Bung Karno di Surabaya, PDIP Dorong Gen Z Jaga Warisan Sang Proklamator

jpnn.com, SURABAYA - DPC PDIP Surabaya mendorong Kader Muda Gen Z sebagai garda terdepan menjaga warisan Bung Karno di era digital.

Ungkapan tersebut disampaikan lewat peringatan Haul Bung Karno yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno 2026, Minggu malam (21/6).

Kegiatan tersebut diikuti ribuan kader PDI Perjuangan Surabaya dari tingkat PAC, ranting, anak ranting hingga kader muda, di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya.

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Ketua DPC PDIP Surabaya sekaligus Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berharap melalui Haul Bung Karno 2026 tidak hanya mengenang sosok Sang Proklamator, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menjaga warisan pemikiran Bung Karno.

“Memperkuat kaderisasi lintas generasi, serta mendorong generasi muda menjadi garda terdepan dalam merawat sejarah, Pancasila, dan semangat kebangsaan Indonesia,” ujar Armuji.

Cak Ji -sapaan akrabnya- menegaskan peringatan ini adalah rangkaian Bulan Bung Karno. Dimulai dari 1 Juni Hari Lahir Pancasila, 6 Juni Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni hari wafatnya Bung Karno.

Menurutnya, generasi muda harus memahami Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan sekaligus pejuang yang mengorbankan hidupnya demi Indonesia merdeka.

Ia menilai tantangan saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan derasnya arus informasi yang berpotensi mengaburkan fakta sejarah melalui media sosial.