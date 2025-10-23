menu
Haus Prestasi, Daiki Hashimoto Belum Puas Seusai Meraih Emas Kejuaraan Dunia Senam 2025
Selebrasi Daiki Hashimoto seusai raih medali emas pada ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (22/10). Foto: Dokumentasi JAGOC

jpnn.com - Pesenam Jepang Daiki Hashimoto kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih medali emas pada nomor all around FIG Artistic Gymnastics World Championships atau Kejuaraan Dunia Senam 2025.

Tampil di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (22/10/2025), pria kelahiran 7 Agustus 2001 itu membukukan nilai tertinggi, yakni 85.131 poin.

Target Emas Sejak Awal

Atlet asal Narita tersebut mengaku sejak awal sudah menargetkan podium tertinggi.

Motivasi Hashimoto kian besar setelah sebelumnya berhasil mempersembahkan empat medali emas pada Kejuaraan Dunia di Liverpool (2022) dan Antwerpen (2023).

"Saya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik. Ke depan, saya berharap mungkin bisa meraih empat kali berturut-turut, atau bahkan tujuh kali berturut-turut,” ujar peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut.

Daiki Hashimoto mencatat nilai tertinggi pada tiga apparatus, yakni floor exercise, vault, dan horizontal bar.

Hasil itu menempatkannya di posisi teratas, unggul atas pesenam China, Zhang Boheng, yang harus puas membawa pulang medali perak dengan raihan 84.333 poin.

Daiki Hashimoto mengulang prestasi apik dua tahun silam saat tampil di FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025, Rabu (22/10)

